Hockey ghiaccio, l’Italia batte l’Austria nella prima amichevole di preparazione ai Mondiali

Comincia con una vittoria la preparazione dell’Italia verso i Mondiali di Prima Divisione. Gli azzurri hanno superato l’Austria per 1-0 sul ghiaccio di Egna, battendo i rivali per la prima volta dal 2011. Domani pomeriggio ci sarà la replica ad Innsbruck.

Gli austriaci hanno provato a fare la partita in avvio, con Bernard costretto a difendersi. L’Italia ha giocato in maniera coperta e attendista all’inizio, riuscendo a difendersi bene anche in inferiorità. La prima occasione azzurra è arrivata a metà del primo drittel con Di Casmirro, prima però che l’Austria tornasse a prendere in mano la partita. Solo nel secondo drittel l’Italia è salita di colpi, riuscendo finalmente a trovare la superiorità: ci ha provato Kostner, poi McMonagle, infine De Luca, ma Madlener ha risposto presente. Gli ospiti hanno avuto un rigore, sbagliato da Daniel Woger, poi sono stati gli azzurri a trovare il gol del vantaggio, con la girata al volo di Markus Gander. La partita è così calata di intensità nel terzo tempo, con la difesa italiana tornata compatta. L’Austria ha provato l’assedio finale, senza però riuscire a far crollare il muro azzurro.

“È stata una bella vittoria“, il commento di Armin Helfer dopo la partita. “Abbiamo giocato in difesa molto bene anche se abbiamo preso qualche penalità di troppo. Dobbiamo fare di più in powerplay ed in attacco ma intanto abbiamo avuto anche l’atteggiamento giusto che può essere utile per tutti i prossimi Mondiali. Ma non c’è tempo per fiatare. Domani ci aspetta un’altra difficile gara contro l’Austria. La preparazione è all’inizio ma siamo sulla strada giusta“.













Foto: Carola Semino