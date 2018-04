GRAZIE ROMA! Barcellona ribaltato 3-0, miracolo eterno! Storica semifinale di Champions League!

La Roma ha compiuto un’impresa ai limiti della leggenda, ha realizzato un miracolo che sembra impossibile. ROMA HA VINTO, Roma è in semifinale della Champions League 2018 dopo aver sconfitto il Barcellona con un roboante 3-0 nel match di ritorno dei quarti di finale. Dopo aver perso per 4-1 al Camp Nou, i giallorossi dovevano realizzare una rimonta da antologia e così è stato in una serata già consegnata di diritto alla storia. I capitolini volano in semifinale per la prima volta nella loro storia, al terzo tentativo riescono ad entrare tra le quattro grandi d’Europa e ora sognano in grande: nulla è più impossibile, sarà il sorteggio di venerdì a svelare la prossima avversaria (una tra Liverpool, Real Madrid/Juventus e Bayern Monaco/Siviglia).

In un Olimpico gremito all’inverosimile, di fronte a un pubblico che ha creduto nell’impresa per tutta la settimana e che oggi è stato ripagato come non succedeva dai tempi dello scudetto, è andata in scena una delle partite più incredibili della storia: il Barcellona lo scorso anno aveva ribaltato il PSG, questa volta ha subito la rimonta ed esce a testa bassa. I ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno dominato in lungo e in largo, hanno sotterrato la corazzata blaugrana, hanno annullato il fenomeno Leo Messi. Il gol di Dzeko al 6′ (lancio lungo di De Rossi, il bosniaco arpiona in area e insacca) accende la serata, il Barcellona non reagisce, gioca solo la Roma che cerca ripetutamente il raddoppio e lo trova al 57′: rigore di De Rossi dopo che Pique aveva tirato giù il solito Dzeko. L’Olimpico diventa una bolgia, l’impresa è nell’aria e l’eroe della serata è Manolas che all’82 di testa incorna il calcio d’angolo e manda in paradiso la Roma.













(foto pagina Facebook AS Roma)