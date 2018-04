Golf, Augusta Masters 2018, Patrick Reed: “Devo cercare di non farmi prendere dal momento e continuare a giocare il mio golf”

Il primo Major stagionale si avvia alla conclusione. L’Augusta Masters è infatti arrivato alla vigilia del quarto e decisivo round. Leaderboard guidata ancora saldamente da un ottimo Patrick Reed. Sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club l’americano vola a +3 colpi sul più immediato inseguitore che porta il nome del nordirlandese Rory McIlroy. “Penso che la cosa importante per me sia continuare a giocare il mio golf senza farmi prendere dal momento”, dichiara Reed. Il leader ha eguagliato il record di punteggio dopo 3 round con -13, ed è inoltre il giocatore ad aver messo a segno il maggior numero di birdie finore: 18. “Sto colpendo decisamente bene, mi sento benissimo e devo riuscire a non preoccuparmi di tutto il resto. Sarà una giornata elettrizzante con i fan che saranno pronti a fare il tifo per ognuno di noi”, conclude il battistrada.

Chi spera in una giornata storta di Reed è indubbiamente McIlroy: “A dire la verità sto attendendo con ansia una bella chance. Sono più vicino al comando rispetto alle giornate precedenti nonostante un giro da 67 di Patrick, che sta continuando a giocare molto bene”, commenta il nordirlandese.

Occhi puntati anche su Rickie Fowler, terzo a 5 lunghezze dalla vetta. L’americano cercherà di non incappare in errori nelle prime 9 buche dell’ultimo round per poi giocarsi le sue carte fino alla fine: “Penso che la cosa più importante sia riuscire a non perdere terreno per poi recuperare ed attaccare nei punti chiave delle ultime 9 buche. Sto giocando veramente bene, come mai mi era successo finora su questo percorso”, dichiara Fowler.

Foto: Official Twitter PGA Tour