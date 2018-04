Golf, Augusta Masters 2018: la startlist e gli orari di oggi (domenica 8 aprile). Come vederlo in tv, il programma completo

Patrick Reed guida la classifica dell’Augusta Masters 2018 prima dell’ultimo giro, in programma oggi, domenica 8 aprile, sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club.

Lo statunitense sarà l’ultimo a prendere il via alle 20.40 ora italiana, in compagnia del nordirlandese Rory McIlroy, attualmente secondo in classifica e suo principale rivale per la vittoria finale. Prima della coppia di testa, prenderanno il via lo statunitense Rickie Fowler e lo spagnolo Jon Rahm, che scenderanno in campo alle ore 20.30.

Il primo a partire, in ogni caso, sarà Vijay Singh, che aprirà le danze alle ore 16.00, mentre Tiger Woods inizierà il suo ultimo giro alle 17.10 in coppia con lo spagnolo Rafa Cabrera Bello. Francesco Molinari, invece, partirà insieme allo statunitense Kevin Kisner alle ore 18.40.

L’ultimo giro dell’Augusta Masters 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2 HD a partire dalle ore 21.00 e sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l’applicazione SkyGo.

Ecco la startlist dell’ultimo round dell’Augusta Masters 2018:

16:00 Vijay Singh

16:10 Ian Poulter Brian Harman

16:20 Chez Reavie Phil Mickelson

16:30 Tyrrell Hatton Doug Ghim

16:40 Martin Kaymer Kyle Stanley

16:50 Kiradech Aphibarnrat Xander Schauffele

17:00 Bryson DeChambeau Branden Grace

17:10 Rafael Cabrera Bello Tiger Woods

17:20 Bernhard Langer Fred Couples

17:30 Open

17:40 Zach Johnson Webb Simpson

17:50 Ryan Moore Jhonattan Vegas

18:00 Adam Scott Daniel Berger

18:10 Haotong Li Paul Casey

18:20 Adam Hadwin Hideki Matsuyama

18:30 Satoshi Kodaira Russell Henley

18:40 Kevin Kisner Francesco Molinari

18:50 Matthew Fitzpatrick Si Woo Kim

19:00 Charley Hoffman Tony Finau

19:10 Open

19:20 Jimmy Walker Matt Kuchar

19:30 Jason Day Bernd Wiesberger

19:40 Justin Rose Louis Oosthuizen

19:50 Dustin Johnson Cameron Smith

20:00 Justin Thomas Jordan Spieth

20:10 Bubba Watson Marc Leishman

20:20 Henrik Stenson Tommy Fleetwood

20:30 Rickie Fowler Jon Rahm

20:40 Patrick Reed Rory McIlroy













