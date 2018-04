Giro dell’Appennino 2018, il percorso: tracciato impegnativo, arrivo a Genova

Domenica, in concomitanza con la Liegi-Bastogne-Liegi 2018, andrà in scena anche il Giro dell’Appennino, corsa storica giunta alla sua edizione numero 79. Sfruttando le splendide caratteristiche della Liguria, l’US Pontedecimo può organizzare una semiclassica dal grande fascino, anche se forse il posizionamento del calendario non favorisce grande partecipazione dalle squadre più blasonate. Inoltre, il Giro dell’Appennino sarà anche la seconda prova del Challenge Liguria dopo il Trofeo Laigueglia.

Partenza da Serravalle Scrivia, da dove inizierà un lungo tratto pianeggiante, che caratterizza la prima fase di corsa. Il primo Gpm di giornata è il Passo della Castagnola, seguito a breve distanza dalla salita del Passo dei Giovi, che si conclude al chilometro 78 di gara. La fase centrale di corsa sarà caratterizzata dalla salita di Crocetta di Orero, che al chilometro 117 porterà i corridori a transitare nuovamente dal Passo dei Giovi, per il secondo dei tre passaggi previsti. Dopo un nuovo tratto in discesa, la salita che caratterizza questa corsa: il Passo della Bocchetta, molto impegnativo e che potrebbe creare una forte selezione in gruppo. Subito dopo, in rapida successione, le salite di Fraconalto e l’ultima al Passo dei Giovi, al chilometro 164, 30 dalla conclusione. I primi 12 saranno in discesa, ma gli ultimi 18 sono di fatto in pianura e transiteranno per gran parte della città di Genova, mostrandone le meraviglie. Arrivo pianeggiante in via XX settembre.













Foto: Valerio Origo