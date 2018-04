Giochi del Commonwealth 2018, tutti i risultati di giovedì 5 aprile: Inghilterra ed Australia fanno la voce grossa nella prima giornata

Prima giornata di gare, a Gold Coast (Australia), nell’edizione 2018 dei Giochi del Commonwealth, competizione quadriennale che coinvolge le Nazioni che in passato facevano parte dell’Impero Britannico. Un day-1 in cui Australia ed Inghilterra hanno fatto la voce grossa, mettendosi in evidenza nelle varie specialità assegnanti medaglie.

RISULTATI INGHILTERRA

Nella ginnastica artistica Team England si è imposto nella gara maschile, al termine delle rotazioni in programma, con il punteggio di 258.950. Dominick Cunningham, James Hall, Courtney Tullock, Max Whitlock e Nile Wilson, nell’alternarsi delle varie specialità, hanno contribuito al successo finale a precedere il Canada (248.650) e la Scozia (240.975).

Andando al ciclismo su pista, Sophie Thornhill ha fatto sua la sfida di velocità pura sui 200 metri vincendo la finale nello scontro diretto con l’australiana Jessica Gallagher. Altre medaglie in questa disciplina sono arrivate, per la compagine inglese, dagli argenti nella prova ad inseguimento a squadre maschile (4000 metri e sprint) e dal bronzo delle ragazze nella team sprint.

Tuffandoci in piscina, nei 400 misti donne Aimee Willmott si è imposta con il cronometro di 4’34″90 a precedere la scozzese, favorita della vigilia, Hannah Miley (4’35″16) e l’australiana Blair Evans (4’38″23). Altri metalli importanti per l’Inghilterra, nel nuoto, portano la firma del campione del mondo dei 200 stile libero maschili a Kazan 2015 James Guy, terzo nei 400 stile libero, di James Wilby, trionfante con il crono eccellente di 2’08″05 nei 200 rana uomini (a precedere lo scozzese Ross Murdoch e l’australiano Matt Wilson) e della 4×100 stile libero donne, sul gradino più basso del podio.

Nel triathlon Jessica Learnmothh è argento alle spalle dell’atleta delle Bermuda Flora Duffy, bronzo per la canadese Joanna Brown mentre nella prova maschile il successo è andato al sudafricano Henri Schoeman davanti all’australiano Jacob Birthwistle ed allo scozzese Marc Austin.

RISULTATI AUSTRALIA

Dicevamo dell’Australia e, come la selezione l’inglese, nel ciclismo su pista e nella vasca dell’Optus Aquatic Centre gli atleti di casa sono stati onnipresenti nella top3. Nella piscina “aussie”, il citato bronzo della Evans ha dato inizio alle danze, poi è arrivato l’atteso sigillo di Mack Horton nei 400 stile libero maschili, distanza nella quale ha ottenuto l’oro a Cinque Cerchi a Rio 2016. L’amico/rivale di Gregorio Paltrinieri si è imposto con il tempo di 3’43″76 a precedere il connazionale Jack McLoughlin (3’45″21) e, per l’appunto, Guy (3’45″32). Festival australiano che si è replicato nei 200 stile libero femminili dove solo la straordinaria canadese Taylor Ruck (1’54″81) ha privato della gioia del successo Ariarne Titmus, autrice comunque del crono eccezionale di 1’54″84. Terza posizione per il bronzo olimpico della specialità Emma McKeon (1’56″26). E poi la chiusura con il botto: il bronzo di Wilson nei 200 rana e soprattutto l’oro con il nuovo primato del mondo di 3’30″05 della staffetta 4×100 sl donne. Shayna Jack (54″03), Bronte Campbell (52″03), Emma McKeon (52″99) e, in modo particolare, Cate Campbell (51″00) hanno impressionato tutti, precedendo il Canada (3’33″92) e, come detto, l’Inghilterra (3’38″40).

Nel ciclismo, il domino si è fatto ancora più netto. Sono arrivati infatti gli ori nella gara dell’inseguimento maschile e femminile e lo stesso dicasi per la prova sprint a squadre femminile. In quella maschile (sprint) ci ha pensato la Nuova Zelanda ad interrompere questa egemonia battendo l’Inghilterra e la Nazionale di casa. Bronzo invece per Bred Henderson nei 1000 metri, territorio di conquista dello scozzese Neil Fachie, argento per il gallese James Ball.

ALTRE MEDAGLIE

Nel sollevamento pesi, nella categoria -56kg (uomini), il malese Muhammad Azroy Hazalwa Izhar Ahmad (261 kg) è salito sul gradino più alto del podio davanti all’indiano Gururaja (249 kg) ed all’atleta dello Sri Lanka Chaturanga Lakma (248 kg). Nella 48kg femminile è stata l’indiana Chanu Saikhom Mirabai (196 kg) ad aggiudicarsi l’oro facendo meglio della mauritana Marie Hanitra Roilya Ranaivosoa (170 kg) e di Dinusha Gomes (SRI) (155 kg). Infine nella 62 kg maschile ancora Malesia in evidenza grazie a Muhamad Aznil Bidin (288 kg) in vetta davanti al guineano Morea Baru (286 kg) ed al pakistano Talha Talib (283 kg).













Foto: profilo twitter Giochi del Commonwealth