Giochi del Commonwealth 2018: le australiane firmano il nuovo primato del mondo nella 4×100 sl a Gold Coast

Una chiusura con il botto nella prima giornata di gare nell’Optus Aquatic Centre di Gold Coast (Australia), riservata al nuoto in piscina, nell’edizione 2018 dei Giochi del Commonwealth.

La 4×100 stile libero donne australiana si è esaltata nella vasca di casa, firmando il nuovo primato del mondo e, ovviamente, conquistando il successo in finale. 3’30″05 il crono per le “aussie” (migliorando il 3’30″64 che le australiane avevano stabilito alle Olimpiadi di Rio 2016) a precedere il Canada (3’33″92) e l’Inghilterra (3’38″40). Una prestazione di grande livello per il quartetto oceanico in cui le due sorelle Bronte (52″03) e Cate Campbell (51″00) hanno fatto la differenza in seconda ed ultima frazione prendendo margine nonostante le nordamericane schierassero la campionessa olimpica dei 100 sl a Rio Penny Oleksiak (54.33), non al top della sua condizione, e la talentuosa Taylor Ruck (51″82), in evidenza nei 200 stile libero odierni (vittoria con il crono di 1’54″81 in una finale di altissimo profilo con l’australiana Ariarne Titmus seconda in 1’54″85).













Foto: profilo twitter Giochi del Commonwealth