Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2018: il sabato del Mondiale in Italia, stelle planetarie e show garantito. Le azzurre sfidano le big

Il PalaArrex è pronto per riaprire le sue porte, la laguna riabbraccia le sue beniamine, la Polvere di Magnesio sta per disperdersi nell’aere e il Trofeo di Jesolo regalerà grande spettacolo, non mancheranno le emozioni in un weekend davvero emozionante e imperdibile per tutti gli appassionanti della ginnastica artistica. Sarà un fine settimana magico che ci offrirà il meglio del grande circuito mondiale all’interno di uno degli eventi tecnicamente più validi e prestigiosi del calendario internazionale, ormai davvero inferiore soltanto al Mondiale: l’Italia ospita un appuntamento che ormai è davvero una Classicissima giunta all’undicesima edizione e che è frequentato dalle Nazioni di riferimento di questo sport.

Il Trofeo di Jesolo si aprirà oggi con le due gare a squadre: al mattino la prova riservata alle juniores, poi nel pomeriggio lo show con le seniores e l’assegnazione del prestigioso Dragone, ormai un riferimento per gli amanti dell’artistica. Lo schema non cambia, anno dopo anno l’evento cresce a dismisura e quest’anno si supera: 10 Nazioni partecipanti per uno spettacolo di altissimo livello che come sempre verrà ricordato. Chi ha trionfato al PalaArrex ha poi sempre avuto modo di vincere o di salire sul podio a Olimpiadi e MondialI: Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas o Morgan Hurd, giusto per citare l’ultima Campionessa del Mondo all-around che era passata da queste latitudini prima di imporsi a Montreal.

Gli USA non saranno presenti con la squadra viste le vicissitudini provocate dallo scandalo abusi sessuali ma non poteva mancare un Paese che ha fatto la storia a Jesolo: hanno risposto presenti le individualiste guidate dalla magnifica Ragan Smith che torna in pedana dopo l’infortunio patito durante il riscaldamento della finale iridata quando era la favorita per la medaglia d’oro. Tornano alla grande anche la Russia guidata da Angelina Melnikova, un riferimento internazionale che ha recentemente vinto anche in Coppa del Mondo, e la solidissima Cina che metterà in mostra i suoi nuovi talenti. Imperdibile anche il Brasile della splendida Flavia Saraiva, rispondono presente anche Canada e Gran Bretagna (senza big, rientrate pochi giorni fa dai Giochi del Commonwealth), Francia e Germania.

L’Italia non si tira indietro ed è chiamata a una bella battaglia, la squadra A sarà guidata da Lara Mori visto che Elisa Meneghini non ha a sorpresa risposto alla convocazione come dichiarato dal DT Enrico Casella: sarà la veterana toscana, già finalista a Europei e Mondiali, a ricoprire il ruolo di capitana nella formazione completata da Giada Grisetti (molto attesa alle parallele), Desiree Carofiglio (punta al volteggio) e Martina Basile. Con l’attesa per Carlotta Ferlito che ricoprirà le vesti di individualista, al grande ritorno internazionale dopo quasi due anni dalle Olimpiadi e motivata a brillare.