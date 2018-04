Football americano, Prima Divisione 2018: i Seamen Milano si aggiudicano il recupero contro i Dolphins Ancona

Nella seconda bye week della Prima Divisione 2018 è andato in scena un altro recupero di un match rinviato nella settimana d’apertura. I Seamen Milano hanno battuto per 35-0 i Dolphins Ancora a domicilio. Una vittoria arrivata grazie a una segnatura per tempo, con il solito Luke Zahradka sugli scudi: la differenza, infatti, l’ha fatto il gioco aereo milanese. Il resto, poi, l’ha fatto la linea difensiva dei campioni in carica, che hanno messo sotto una pressione costante il qb avversario, Josh Dean. Terza vittoria stagionale per i Seamen, che avvicinano la vetta della classifica occupata dai Guelfi Firenze.

I risultati della Bye Week 2

DOLPHINS Ancona – SEAMEN Milano 0-35

La classifica della Prima Divisione 2018

1 GUELFI Firenze 4 0

2 PANTHERS Parma 3 0

3 SEAMEN Milano 3 0

4 DOLPHINS Ancona 2 2

5 GIANTS Bolzano 2 2

6 DUCKS LF 2 2

7 LIONS Bergamo 1 2

8 GIAGUARI Torino 1 3

9 RHINOS Milano 0 3

10 UTA Pesaro 0 4













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Valerio Origo