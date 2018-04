Finale Masters 1000 Montecarlo: quando gioca Rafael Nadal? Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita

Rafael Nadal si è qualificato alla Finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 1 del mondo va a caccia dell’undicesimo successo sulla terra rossa del Principato dove è davvero di casa. Il maiorchino ha letteralmente demolito il bulgaro Grigor Dimitrov in semifinale. Lo spagnolo partirà con tutti i favori del pronostico contro il vincente dell’altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev e il redivivo giapponese Kei Nishikori. Sarà una Finale davvero imperdibile per gustarsi le gesta di Rafa Nadal desiderosi di ottenere l’ennesimo successo a Montecarlo, necessario anche per confermarsi in testa al ranking.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 22 APRILE:

14.30 Finale Masters 1000 Montecarlo – Rafael Nadal vs A. Zverev/Nishikori













(foto profilo Twitter Roland Garros)