F1, Lewis Hamilton non si ritira mai! Affidabilità mostruosa della Mercedes, ultimo ko in Malesia nel 2016!

L’affidabilità è un fattore determinante in Formula Uno, spesso si dice che l’importante è portare la macchina al traguardo, che i Mondiali si vincono più con la continuità che con gli exploit, che è necessario poter contare su un mezzo perfetto e indistruttibile piuttosto che su un razzo in grado di regalare grandi gioie ma che al tempo stesso non garantisce delle certezze.

Lewis Hamilton ha compreso al meglio questo vecchio diktat delle corse automobilistiche e lo ha fatto suo visto che ha infilato una striscia incredibile di gare terminate a punti: addirittura 29 Gran Premi senza ritiri o problemi meccanici che gli abbiano impedito di entrare nei migliori 10. Nel frattempo ha vinto il Mondiale 2017 e si è portato in testa alla classifica dell’attuale campionato, vincendo una sola gara e faticando nelle altre tre, chiudendole comunque in maniera dignitosa come deve fare chi vuole trionfare a fine anno.

Il britannico non conosce stop, il suo stile di guida è perfetto e la Mercedes si conferma infallibile, una monoposto costruita per vincere e soprattutto per non dare problemi ai propri piloti: in era power unit le criticità si possono contare sulle dita di una mano e il ritorno al successo nella gara di Baku è ossigeno puro per il team tedesco e per il Campione del Mondo che ormai neanche si ricorda più l’ultimo stop. Bisogna infatti risalire al GP di Malesia 2016 quando ruppe il motore mentre si trovava in testa. Quell’incidente costò caro al britannico che di fatto consegnò il Mondiale al compagno di squadra Nico Rosberg. In quella stagione si ritirò anche in Spagna ma non per problemi meccanici, bensì per un contatto con Rosberg nel pieno di un duello rusticano. Nel 2015 si è fermato soltanto a Singapore (perdita di potenza del motore, vinse il Mondiale).













