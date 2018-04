F1, GP Montecarlo: cambia il circuito del Principato? Possibili novità al tracciato, l’idea del Principe Alberto

Il GP di Montecarlo è uno degli appuntamenti storici del Mondiale di Formula Uno, un evento unico nel suo genere tra le stradine del Principato, un appuntamento glamour che va oltre lo stretto aspetto sportivo. Il layout del tracciato non è praticamente mai cambiato nel corso della sua storia ma il Principe Alberto ha dichiarato di pensare a delle possibili modifiche del circuito. Al momento non c’è ancora nulla di definito e comunque si parla di tempi lunghi visto che il risultato non si vedrebbe all’opera prima del 2025.

Sarebbe infatti al vaglio un progetto da 2 miliardi di euro che permetterebbe di recuperare 10 ettari di terreno dal mare, proprio in corrispondenza dell’entrata del celeberrimo tunnel. L’obiettivo è, come afferma il reale, quello di “rendere il circuito un po’ più eccitante. Qualcosa è nella nostra mente ma non siamo ancora andati oltre“.













