Antonio Giovinazzi guiderà la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans! Grande occasione per il pilota della Rossa

Antonio Giovinazzi parteciperà alla 24 Ore di Le Mans! Il terzo pilota della Ferrari in Formula Uno, infatti, sarà al volante della Rossa che cercherà di imporsi nella corsa endurance per eccellenza, nello specifico nella classe GTE-Pro. Dopo l’occasione avuta lo scorso anno in Formula Uno, il pilota italiano non ha più avuto chance di guidare nella massima categoria ma avrà comunque l’onore di cimentarsi in una corsa prestigiosa a bordo di una vettura di Maranello.

Il 24enne dividerà la vettura con il veterano Toni Vilander e con Pipo Derani che ha appena vinto la 12 Ore di Sebring. Sarà un’occasione importante per Giovinazzi che potrà così cimentarsi con l’equipaggio #52 sperando di ottenere un buon risultato. Confermati anche gli altri due equipaggi Ferrari: il #51 con James Calado, Alessandro Pier Guidi e Daniele Serra; il #71 con Miguel Molina, Davide Rigon e Sam Bird.













FOTOCATTAGNI