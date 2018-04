F1, GP Bahrein 2018 – Valtteri Bottas: “Melbourne è alle spalle, qui a Sakhir vivrò un normale weekend di gara”

Valtteri Bottas ha vissuto la conferenza stampa che dà il via al fine settimana del Gran Premio del Bahrein puntando particolare attenzione a quanto successo nel Gran Premio di Australia. Il finlandese ha rovinato tutto andando a sbattere nel corso dell qualifiche di Melbourne, un errore pesante che potrebbe riverberarsi nella sua mente anche a Sakhir. Secondo l’ex Williams, tuttavia, è un pericolo che non sussiste. “Sono cose che possono capitare in Formula Uno. Fa parte del gioco commettere errori. Ma quello era il sabato, e già alla domenica avevo rimosso tutto e rielaborato quanto accaduto. Un passo falso che può succedere, ma dal quale bisogna essere bravi a ripartire. Ho a disposizione altre venti gare, per cui ho numerose occasioni per rifarmi. Sicuramente ho grande voglia di fare bene in Bahrein e sono pronto a dare il mio meglio”.

Fino al sabato australiano tutto sembrava puntare verso un inevitabile doppietta Mercedes. Il gap parlava di sette decimi tra le “Frecce d’argento” e la Ferrari. Sarà così anche in questo weekend? “Credo non sia facile da preventivare ora e nemmeno possibile – puntualizza – Sappiamo che la Ferrari su questo tracciato ha sempre fatto ottime cose e che, come consuetudine, in gara riduce parecchio il suo distacco nei nostri confronti. Sono convinto che sarà lo stesso anche domenica e saremo tutti molto vicini, senza dimenticarci la Red Bull che sarà coinvolta a sua volta”.

Dopo il ko di Melbourne senti maggiore pressione in vista del GP del Bahrein? “Penso che vivrò un normale fine settimana di gara. Come detto in precedenza capita a tutti di sbagliare, ma in questo mondo hai l’immediata possibilità di rifarti in pista, dando tutto. Spero di disputare una tre giorni positiva e con un buon risultato, ma posso garantirvi che non ho pressioni particolari”.

Domani Liberty Media presenterà il suo progetto di Formula Uno futura. Cosa ne pensate, e cosa fareste voi? “Domani anche per noi sarà l’occasione di prendere visione di quanto concepito dalla nuova proprietà. Immagino che abbiano studiato ogni dettaglio e pensato nel migliore dei modi riguardo alla situazione. Da parte nostra, in questi mesi, non ci sono stati altro che consigli o punti di vista, ma davvero non sappiamo altro. Dal nostro punto di vista non dovremo che seguire le loro linee guida ed è impossibile fare previsioni. Spero che il loro lavoro porti ad una competizione più serrata, ma riguardo al modo come arrivarci purtroppo dovrete chiedere a loro”.

