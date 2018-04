F1, GP Bahrein 2018: Ferrari multata di 5000 euro per unsafe relase con Kimi Raikkonen

La Ferrari è stata multata di 5000 euro dal collegio dei commissari sportivi del GP del Bahrain a causa di un “unsafe release” sulla vettura di Kimi Raikkonen durante le prove libere 2. Il finlandese, infatti, è tornato ai box per sostituire le gomme supersoft ma alla ripartenza dal pit stop ha capito che l’anteriore destra non era stata serrata nel modo corretto. A quel punto lo scandinavo ha accostata la vettura immediatamente.

Il collegio ha riconosciuto la buona fede della scuderia di Maranello che ha fatto il massimo per minimizzare i rischi richiamando prontamente il pilota via radio e dunque ha proceduto con una semplice sanzione amministrativa senza infliggere una penalità in griglia.













