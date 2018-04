F1, GP Bahrein 2018: a che ora inizia la gara? L’orario e come vederla in diretta streaming. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Domenica 8 aprile andrà in scena il GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sakhir sarà grande spettacolo. Le luci dei riflettori illumineranno i duelli in pista e gli appassionati non vedono l’ora di assistere ai 57 giri sulla pista araba.

Si prospetta un GP interessante. La Ferrari ha fatto vedere di essere veloce ma vincere la domenica è sempre un’altra storia. La Rossa proverà ad approfittare della penalità comminata a Lewis Hamilton che, per aver sostituito il cambio sulla sua Mercedes, partirà 5 posizioni più indietro sulla griglia. Un handicap non da poco per il britannico che dovrà evitare rischi alla prima curva e poi sperare di recuperare nel più breve tempo possibile sfruttando la propria vettura.

Da par loro Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen faranno di tutto per rendergli la vita difficile. Attenzione poi alla Red Bull. La macchina di Milton Keynes potrebbe essere la terza incomoda nel confronto tra le Rosse e le Frecce d’Argento. Va da sé che l’esito della corsa è tutt’altro che scontato.

Di seguito la programmazione dell’evento che godrà della copertura televisiva di Sky Sport in diretta e di TV8 in differita. Sarà inoltre possibile seguire la gara attraverso la DIRETTA LIVE testuale di OASport.

La programmazione di OASport

Domenica 8 aprile

ore 17.10, F1, Gara (57 giri), DIRETTA LIVE

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Domenica 8 aprile

ore 17.10, F1, Gara (57 giri), diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 8 aprile

ore 21.30, F1, Gara (57 giri), differita













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI