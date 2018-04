F1, GP Azerbaijan 2018: qualifiche (sabato 28 aprile). Su che canale vederle in tv? Programma e orari su Sky e TV8: diretta e differita

Sabato 28 aprile si disputeranno le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Baku i piloti si sfideranno per la conquista della pole position e per la definizione della griglia di partenza: può succedere davvero di tutto in gara domenica pomeriggio, il lungo rettilineo del tracciato e le particolari condizioni dell’asfalto potrebbero rimescolare le carte in tavola.

La Red Bull è la macchina da battere per quanto visto durante le prove libere del venerdì. Dani Ricciardo è stato semplicemente strepitoso sia sul giro secco che sul passo gara, Max Verstappen ha risposto presente nonostante sia andato a muro in mattinata. Le Mercedes sono costrette ancora a inseguire con Lewis Hamilon lontano dalla forma migliore. Ferrari in difficoltà anche se sul finale Kimi Raikkonen ha piazzato la zampata e Sebastian Vettel sia sia ripreso in ritmo gara, mancando invece nel time attack.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 28 APRILE:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP AZERBAIJAN 2018: COME GUARDARLE IN DIRETTA TV

Le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport 1 e in diretta streaming su Sky Go.

Prevista la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 20.00 (soltanto qualifiche, no prove libere).

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere e qualifiche: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

Oltre a dirette e differite sono previste anche delle repliche delle qualifiche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: 16.45, 19.15, 21.00, 00.00 e nel rullo notturno.













