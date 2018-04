Curling, Mondiali 2018: l’Italia sconfitta 9-4 dalla Svezia. Gli azzurri concedono il gioco dopo sei end

L’Italia si deve arrendere alla superiorità dei vicecampioni olimpici della Svezia ai Mondiali di curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza è stata sconfitta per 9-4 dalla formazione capitanata dallo skip Niklas Edin, con gli azzurri che hanno concesso il gioco al termine del sesto end.

Gara iniziata subito in salita per l’Italia che sfrutta l’hammer e apre con un punto, ma nel secondo end gli scandinavi ne realizzano quattro. Gli azzurri provano a reagire con due marcature, ma poi la Svezia torna ad imporre la propria superiorità, con tre centri nel quarto end. Nel quinto arriva un grave errore di Mosaner, con gli scandinavi che rubano la mano e mettono a segno altri due punti. Il risultato è quindi sul 9-3 all’intervallo. Nella ripresa gli azzurri non riescono a cambiare marcia e fanno un solo punto. Così al termine del sesto end, con cinque punti di svantaggio, i nostri portacolori scelgono di concedere il gioco agli avversari, ammettendo la sconfitta.

RISULTATI 12ma SESSIONE

Svezia-Italia 9-4

Norvegia-Canada 2-8

USA-Russia 6-7

Corea del Sud-Scozia 2-7

CLASSIFICA

Partite Vittorie Sconfitte 1 Svezia 8 7 1 2 Canada 7 6 1 2 Scozia 7 6 1 4 Norvegia 8 6 2 5 Russia 6 4 2 6 Svizzera 6 3 3 7 Cina 7 3 4 8 Corea del Sud 8 3 5 9 Italia 7 2 5 9 Giappone 7 2 5 11 Olanda 6 1 5 12 USA 7 1 6 12 Germania 7 1 6

Foto: WCF / Richard Gray