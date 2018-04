Curling, Mondiali 2018: Italia sconfitta dalla Svizzera per 6-5 all’ultimo end

Arriva la quarta sconfitta per l’Italia ai Mondiali di curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza è stata sconfitta all’ultimo end dalla Svizzera dello skip Marc Pfister con il punteggio di 6-5.

Avvio estremamente equilibrato con un punto per parte nei primi quattro end. Nella quinta mano Mosaner sceglie di fare mano nulla e si va all’intervallo con il punteggio in parità sul 2-2. Nella ripresa gli azzurri danno una svolta alla partita e riescono a mettere due stone a punto. La Svizzera però risponde subito con una marcatura nel settimo end e poi due nell’ottavo, rubando la mano. Gli azzurri vanno a segno nel nono e si va quindi all’ultimo end sul 5 pari. Qui esce però la maggiore brillantezza degli elvetici che riescono a tenere i nervi saldi e gestire bene la mano finale, Mosaner sbaglia invece la sua ultima stone e la Svizzera realizza così il punto decisivo per la vittoria.

RISULTATI NONA SESSIONE

Giappone-Russia 5-6

Germania-Scozia 4-9

Corea del Sud-Canada 6-7

Svizzera-Italia 6-5

CLASSIFICA

Partite Vittorie Sconfitte 1 Svezia 5 5 0 2 Canada 5 4 1 2 Norvegia 5 4 1 2 Scozia 5 4 1 5 Cina 5 3 2 5 Russia 5 3 2 7 Corea del Sud 6 3 3 8 Svizzera 5 2 3 9 Giappone 6 2 4 10 Italia 5 1 4 10 Olanda 5 1 4 10 USA 5 1 4 13 Germania 6 1 5

