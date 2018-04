Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte di sempre? Numeri in campo e statistiche impressionanti

“Ma che gol ha fatto!?”; “Ma quanto è andato in alto?”; “Come Pelé in Fuga per la vittoria!”. Sono questi, in parte, i commenti che il gol di Cristiano Ronaldo contro la Juventus, nell’andata dei quarti di finale di Champion League all’Allianz Stadium di Torino, ha suscitato. Un misto di stupore ed emozione ed anche i più accaniti detrattori o estimatori dell’altro Ronaldo, quello brasiliano, hanno dovuto inchinarsi.

Gli applausi a scena aperta dei tifosi della Vecchia Signora rappresentano una pagina indelebile di questo sport che il portoghese non dimenticherà e neanche noi. Verrebbe quasi voglia di osservare quel gesto atletico in loop per la bellezza.

Un gol da vedere e rivedere. In loop. 👏👏 (via @ChampionsLeague) pic.twitter.com/466CkOgRiM — Eurosport IT (@Eurosport_IT) April 4, 2018

Una partita, però, che non è stato solo quel gol, ma è stata anche una marcatura di ferocia inaudita in area ed un assist al bacio in favore del tris di Marcelo. L’ennesimo incontro da 10 in pagella per un campione che da 10 anni a questa parte vince, e convince. Ma è davvero lui il giocatore più forte di sempre?

Una domanda che tutti si saranno posti. La risposta non è semplice. Paragonare giocatori di epoche diverse è complicato, per di più, in uno sport di squadra come il calcio, dove anche l’apporto dei compagni è fondamentale. Tuttavia, si può ritenere il portoghese uno dei più forti che abbiano mai calcato il rettangolo verde. Non è parere frutto dell’emozione del momento ma dei numeri: 394 reti nei campionati in cui ha giocato, 120 marcature in Champions League per un totale di 568 realizzazioni in carriera. Cifre spropositate che fanno il paio con quelle della nazionale: 81 realizzazioni.

Statistiche di un alieno che solo il buon Leo Messi può contrastare, andando ad alimentare un dualismo atipico in questa specialità. Come Rafael Nadal e Roger Federer, nel tennis, costoro stanno monopolizzando la scena del “Pallone” negli ultimi 10 anni ed il lusitano può vantare anche il successo dell’Europeo 2016 (con la maglia della sua nazionale), oltre ad aver vinto con un club diverso dal Real Madrid (Manchester United), a differenza dell’argentino sempre in evidenza con il Barcellona.

Tecnica, forza e mentalità. Una miscela micidiale condensata in un atleta, sempre affamato di vittorie e voglioso di dimostrare sempre chi è al mondo. Potrà risultare uno “sbruffoncello” ma, signori, questo è il calcio!













