Coppa Davis 2018, USA-Belgio 3-0: Harrison e Sock vincono il doppio, americani primi semifinalisti

Gli USA volano alle semifinali della Coppa Davis 2018 rifilando un secco 3-0 al Belgio. Lo squadrone a stelle e strisce ha conquistato il punto decisivo grazie al doppio. Ryan Harrison e Jack Sock hanno sconfitto Sander Gille e Joran Vliegen per 3-1 (5-7, 7-6, 7-6, 6-4): tre ore di gioco sono bastate per chiudere definitivamente i conti dopo aver già portato a casa i due singolari del venerdì (John Isner si era imposto su Joris De Loore, Sam Querrey aveva regolato Ruben Bemelmans). I ragazzi di Jim Courier tornano così tra le quattro grandi per la prima volta dal 2012 e ora se la dovranno vedere con la vincente della sfida tra Croazia e Kazakhstan (2-1 per gli slavi). Dall’altra parte del tabellone, invece, l’incrocio tra le vincenti di Italia-Francia (2-1 per i transalpini) e Spagna-Germania (2-1 per i tedeschi)

Il Belgio, senza le stelle David Goffin e Steve Darcis, ha potuto davvero poco a Nashville. Nel primo set il Belgio sfrutta al meglio un doppio fallo di Sock e un errore di Harrison per fare il break decisivo. Gli americani, però, mostrano tutta la loro qualità nei due successivi set, vinti entrambi ai tie-break senza alcuna difficoltà. Nel quarto set Vliegen ha servito per rimanere nel match ma Sock e Harrison sono riusciti a piazzare il break che ha consegnato la qualificazione.













(foto pagina Facebook John Isner)