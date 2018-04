Ciclismo femminile, Amstel Gold Race 2018: Chantal Blaak in trionfo! La campionessa del mondo batte le compagne di fuga Brand e Spratt. Settima Giorgia Bronzini

Splende l’arcobaleno sul traguardo dell’Amstel Gold Race femminile. La campionessa del mondo Chantal Blaak conquista la vittoria nella classica che apre il Trittico delle Ardenne. La 28enne olandese della Boels-Dolmans si è imposta allo sprint sulla connazionale Lucinda Brand e sull’australiana Amanda Spratt dopo un’azione di oltre 60 km, in cui era riuscita ad entrare anche la nostra Giorgia Bronzini, che ha chiuso al settimo posto.

Ritmo elevatissimo fin dalla partenza con la Boels-Dolmans che, come da copione, prende subito il controllo della corsa. Nella prima parte nessuna riesce a fare la differenza, ma dopo 60 km, sul Keutenbergm, nasce l’azione decisiva di giornata con una fuga formata da otto atlete: le olandesi Chantal Blaak (Boels-Dolmans), Riejanne Markus (WaowDeals) e Lucinda Brand (Sunweb), l’australiana Amanda Spratt (Mitchelton-Scott), la finlandese Lotta Lepistö (Cervélo-Bigla), la statunitense Alexis Ryan (Canyon SRAM), la francese Audrey Cordon-Ragot (Wiggle High5) e la nostra Giorgia Bronzini (Cylance). Il loro vantaggio sale subito rapidamente e dopo 15 km supera i due minuti. Il gruppo viene tirato da Movistar e Alé Cipollini, gli unici due top team a non essere rappresentate nella fuga, ma l’inseguimento non risulta efficace.

Il gruppetto di testa si andrà quindi a giocare la vittoria e a 20 km dall’arrivo, sul Cauberg, Blaak rompe gli indugi e accelera. A fare le spese di questa azione sono Lepistö e Bronzini, mentre poco dopo Blaak viene ripresa da Ryan e Spratt. Dopo quattro chilometri rientrano anche Brand, Markus e Cordon-Ragot e si forma così un sestetto al comando, mentre Lepistö e Bronzini continuano l’inseguimento, che verrà poi completo ai -4 km. Subito dopo però, sull’ultimo passaggio sul Cauberg, Spratt sferra l’attacco e riescono a seguirla solo Blaak e Brand. Queste terzetto si andrà quindi a giocare la vittoria in volata. Blaak imposta in modo perfetto l’ultimo chilometro, restando a ruota e scattando negli ultimi 300 metri e grazie ad uno sprint di grande potenza riesce a battere Brand. Terzo posto per Spratt, seguita da Markus, Ryan e Cordon-Ragot. Al settimo posto arriva la nostra Bronzini, che è quindi la migliore italiana al traguardo. Il gruppo principale viene regolato dalla slovena Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana), che anticipa la campionessa europea Marianne Vos (WaowDeals).

Foto: Valerio Origo