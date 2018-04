Champions League, quando gioca la Roma in semifinale? Le date e il calendario. Il programma e gli orari

La Roma ha compiuto un’impresa mitologica e si è qualificata alle semifinali della Champions League 2018. I giallorossi hanno letteralmente ribaltato il Barcellona, un impossibile 3-0 rifilato ai maestri catalani che ha permesso di rimontare il 4-1 del Camp Nou e che vale l’ingresso tra le quattro grandi d’Europa per la prima volta nella storia (nell’era post Coppa Campioni). Ora tutti i tifosi non vedono l’ora di gustarsi le semifinali della massima competizione continentale: il popolo che oggi ha gremito l’Olimpico e che ha tifato De Rossi e compagni di fronte al televisore fa il conto alla rovescia per le prossime due partite.

Quando giocherà la Roma nelle semifinali della Champions League? Intanto bisognerà aspettare il sorteggio di venerdì 13 aprile: l’urna di Nyon svelerà quale sarà l’avversario dei ragazzi di Eusebio Di Francesco, una tra Liverpool, Siviglia/Bayern Monaco e Real Madrid/Juventus incrocerà i giallorossi nell’ultimo ostacolo verso la Finale di Kiev.

Di seguito tutte le date, il calendario completo e il programma dettagliato delle semifinali della Roma nella Champions League 2018 di calcio. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro (per legge, le semifinali di Champions devono essere visibili a tutti), sui canali Mediaset (scopriremo se su Canale 5 o su Canale 20), in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SEMIFINALI (ANDATA): martedì 24 o mercoledì 25 aprile

SEMIFINALI (RITORNO): martedì 1° o mercoledì 2 maggio













(foto pagina Facebook AS Roma)