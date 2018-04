Champions League 2018: i precedenti tra Juventus e Real Madrid. Spagnoli in vantaggio e quelle due Finali…

Manca sempre meno al match d’andato dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. Nel nostro percorso di avvicinamento oggi diamo uno sguardo ai precedenti tra le due squadre. Si tratterà del 20° confronto (sempre in Coppa dei Campioni), con un bilancio di nove vittorie per le Merengues contro le otto dei bianconeri e due pareggi, con 22 gol segnati da entrambe le compagini.

La prima sfida di quella che possiamo definire una delle più grandi rivalità europee di sempre risale ai quarti di finale della Coppa 1961/62: il Real vince a Torino con una rete di Alfredo Di Stéfano, mentre Omar Sívori va in gol in Spagna e rimanda il discorso all’incontro di ripetizione. A Parigi, il Real vince per 3-1 con le reti di Felo, Luis del Sol e Justo Tejada, rendendo vano il momentaneo pareggio siglato da Omar Sívori.

Solo venticinque anni dopo, nella stagione 1986/87, Juve e Real si sono ritrovate, stavolta al secondo turno: Emilio Butragueño firma la vittoria spagnola nella gara di andata al Santiago Bernabéu, ma la Juve risponde a Torino con un gol di Antonio Cabrini. A decidere sono quindi i calci di rigore, con i bianconeri che pagano gli errori di Lionello Manfredonia e Luciano Favero. Il primo confronto diretto nell’era della Champions League si conclude invece con una vittoria dei bianconeri ai quarti di finale. La gara di andata in Spagna viene decisa da una rete di Raúl González. A Torino, però, la Juve rimonta con un gol per tempo di Alessandro Del Piero e Michele Padovano, volando verso la conquista della Coppa 1995/96.

Successivamente, la Finale della Champions League 1997/98, giocatasi all’Amsterdam Arena: a metà del secondo tempo, al 66′, Predrag Mijatović segna dalla corta distanza e regala al Real il settimo titolo dopo 32 anni.

Nel 2002/03 invece, le due squadre tornano a giocare un doppio confronto, in semifinale: all’andata, a Madrid, prevale la squadra di casa grazie alle reti di Ronaldo e Roberto Carlos, in risposta a David Trezeguet. Al ritorno però, Trezeguet, Del Piero e Pavel Nedvěd firmano la rimonta dei bianconeri, rendendo vano il gol dell’ex Zinedine Zidane. La Juve perderà poi la Finale ai rigori contro il Milan. La Vecchia Signora conquista il terzo successo consecutivo nella fase a eliminazione diretta eliminando il Real agli ottavi dell’edizione 2004/05. Iván Helguera va in gol al Santiago Bernabéu, ma la rete di Trezeguet al Delle Alpi rimanda il discorso ai supplementari, dove è Marcelo Zalayeta a decidere il confronto con uno spettacolare tiro dal limite dell’area.

L’ultima sfida è la Finale di Cardiff dell’anno scorso quando i Blancos si imposero con un perentorio 4-1, vanificando ancora una volta i sogni di gloria della Vecchia Signora. Il Real passò in vantaggio con Cristiano Ronaldo (che è così diventato il primo calciatore a segnare in tre finali di Champions). La spettacolare rete di Mario Mandžukić permise ai campioni d’Italia di pareggiare poco prima della fine del primo tempo. Le reti però nel secondo tempo di Casemiro (61′), ancora Ronaldo (64′) e Marco Asensio (90′) regalarono la vittoria al Madrid (12° successo per gli spagnoli in questa competizione). La Juve all’84’, per la cronaca, perse per espulsione anche Juan Cuadrado in un match da dimenticare.













