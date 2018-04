Calcio, i migliori italiani della 31ma giornata di Serie A. Salvatore Sirigu è una certezza, Riccardo Saponara è rinato

La 31ma giornata del massimo campionato italiano di calcio ha visto due risultati inattesi alla vigilia: la vittoria interna del Torino sull’Inter per 1-0 e la vittoria della Fiorentina in casa della Roma per 0-2. Da questa due sfide escono molti dei nomi che vanno a comporre la nostra particolare classifica dei migliori italiani dell’ultimo turno di Serie A. Andiamo a scoprire quali sono.

Salvatore Sirigu (Torino): le prende praticamente tutte, e, nell’unica occasione nella quale non ci arriva, lo salva N’Koulou. Nega la gioia del gol prima a Candreva, poi a Karamoh e Skriniar. Può gioire così Walter Mazzarri, che batte la sua ex squadra, frenandone la corsa alla prossima Champions League.

Riccardo Saponara (Fiorentina): ha ritrovato un posto da titolare a partire dalla gara contro il Benevento, la prima senza il capitano gigliato, e non l’ha più lasciato. Si prende la scena all’Olimpico sovrastando i giocatori giallorossi, svariando su tutta la trequarti e servendo anche a Benassi la palla dell’1-0.

Marco Benassi (Fiorentina): un altro giocatore, dopo, ahimé, la tragedia di Davide Astori. Quinto gol per lui, con i viola che stanno inanellando una bellissima serie positiva che li ha riportati a ridosso delle posizioni che portano dritti in Europa. E lui certamente sarà uno degli uomini di riferimento dei toscani.

Lorenzo De Silvestri (Torino): tenta il gol da cineteca, ma la magia non gli riesce soltanto perché un grande Handanovic gli dice di no. Non essendo riuscito ad andare in rete in prima persona, veste i panni dell’uomo-assist regalando a Ljajic la palla che vale il gol-partita. Rigenerato dalla cura Mazzarri.

Manuel Lazzari (SPAL): altra grande prestazione dopo la marcatura di Genova. Contro l’Atalanta la formazione estense trova soltanto il pari venendo risucchiata nella lotta per non retrocedere dalle dirette rivali, in giornata di grazia. La salvezza della SPAL passa per le sue sgroppate.













