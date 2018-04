Calcio, Europa League 2018: verso Salisburgo-Lazio. I biancocelesti puntano decisi alle semifinali

La Lazio in quattro giorni si gioca buona parte della stagione: domani sera trasferta in Austria per la sfida al Salisburgo, domenica sera derby capitolino contro la Roma che vale, oltre alla supremazia cittadina, una buona fetta della qualificazione alla prossima Champions League.

Prima però, c’è da staccare il biglietto per le semifinali di Europa League: i biancocelesti vorranno certamente emulare i cugini giallorossi, approdati al penultimo atto della Champions League, per presentarsi alla stracittadina con un percorso europeo ancora tutto da vivere.

Per farlo, dovranno superare la strenua resistenza dei campioni d’Austria del Salisburgo, che in Patria, nonostante la sconfitta patita domenica, conservano ancora otto punti di margine sullo Sturm Graz, a sette partite dalla fine del campionato. Si riparte dal 4-2 per la Lazio dell’andata.

I capitolini dunque possono gestire una situazione di vantaggio, potendosi addirittura permettere il lusso di perdere con un gol di scarto (0-1, 1-2, 2-3), o due nel caso in cui dovessero marcare almeno tre reti (3-5, 4-6, etc.). Guardando però all’effettiva forza delle due squadre, la formazione italiana è superiore per qualità e tecnica a quella austriaca.

Non solo il punteggio della gara d’andata, ma anche il livello delle due compagini marca la differenza da cui si parte domani sera per giungere tra le prime quattro della seconda competizione europea per club: la Lazio, ci lanciamo in un pronostico (partendo dai risultati delle gare d’andata), dovrebbe riuscire ad entrare tra coloro che si contenderanno il trofeo.

A far compagnia agli italiani dovrebbero esserci gli inglesi dell’Arsenal, gli spagnoli dell’Atletico Madrid, ed una tra Marsiglia e Lipsia, con i tedeschi che partono leggermente favoriti. Sarà anche la seconda competizione continentale per club, ma visto il blasone delle compagini rimaste in gara, sarebbe un gran bel traguardo arrivare in fondo: la Lazio ha il dovere di provarci, a partire da domani.













Foto: Profilo Twitter SS Lazio

