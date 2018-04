Calcio, Champions League 2018: Juventus alla prova dei Galacticos, Allegri pregusta la rivincita di Cardiff

Vendicare Cardiff e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. La Juventus si appresta a sfidare il Real Madrid all’Allianz Stadium nel match in programma martedì 3 aprile, che vedrà fronteggiarsi, nell’andata dei quarti, le due finaliste della passata edizione della Champions League. Brucia ancora in casa bianconera la disfatta che si concretizzò in un secondo tempo da incubo, quando Ronaldo e compagni misero alle corde la Juventus, spezzando il sogno di mettere in bacheca la coppa dalle grandi orecchie, ma nei confronti ad eliminazione diretta storicamente il discorso cambia.

La tradizione, infatti, è favorevole ai bianconeri, che nel recente passato hanno eliminato il Real Madrid in ben quattro occasioni tra il 1996 e il 2015. Allegri, tuttavia, dovrà fare a meno di Benatia e Pjanic, due pilastri dell’undici titolare, entrambi squalificati per somma di ammonizioni, a causa del cartellino giallo rimediato a Wembley in occasione dell’epica vittoria contro il Tottenham.

Il tecnico bianconero dovrebbe schierare i suoi col 4-4-2: davanti a Buffon, dovrebbe esserci la storica coppia composta da Barzagli e Chiellini, con De Sciglio e Asamoah sulle corsie laterali; in mediana dovrebbero agire Khedira e Marchisio, affiancati sugli esterni da Cuadrado e Douglas Costa, anche se non è da escludere un centrocampo a tre con Marchisio in cabina di regia e Matuidi mezz’ala. Dybala e Higuain, infine, comporranno la coppia d’attacco, il cui obiettivo consiste nel ripetere le giocate di Wembley e mettere nel sacco i gol decisivi per la qualificazione.

Zidane, dal canto suo, ha intenzione di espugnare l’Allianz Stadium per non correre troppi pericoli in vista del ritorno e si affiderà al 4-3-1-2 con Navas tra i pali, Sergio Ramos e Varane al centro della difesa, Carvajal e Marcelo sulle fasce. Casimiro, Kroos e Modric comporranno un terzetto fenomenale in mediana, mentre Isco dovrebbe essere preferito a Bale alle spalle di Cristiano Ronaldo e Benzema.

Nell’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre, il Real ha prevalso 4-1 a Cardiff nella finale di Champions League dello scorso anno, ma la Juventus è anche stata l’ultima squadra in grado di eliminare i Galacticos dalla competizione, prevalendo nella semifinale 2015 con la vittoria per 2-1 tra le mura amiche, con gol di Morata e Tevez su rigore, e il pareggio 1-1 a Madrid, col sigillo ancora decisivo di Morata. Memorabile anche la vittoria ai supplementari negli ottavi del 2006 con reti di Trezeguet e Zalayeta, mentre è leggendario il 3-1 del Delle Alpi nella semifinale del 2003 con i gol di Trezeguet, Del Piero e Nedved e il rigore parato da Buffon a Figo.

L’ultima volta in cui la Juventus ha trionfato in Champions League risale al 1996, quando la Juventus beccò proprio il Real Madrid ai quarti, perdendo 1-0 all’andata con gol di Raul, ma ribaltando il risultato al ritorno, grazie ai sigilli di Del Piero e Padovano. Un ricordo che potrebbe rivelarsi propizio per la Juventus, a caccia di un’impresa epica contro la squadra più forte degli ultimi anni e consapevole di potersela giocare ad armi pari con qualsiasi avversario.













Foto: Twitter Juventus