Calcio a 5, i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A: Fabricio Calderolli prende per mano l’Acqua&Sapone, Guilherme Strangari blinda Pesaro in zona playoff

Italiani alla ribalta nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5. Sono tante le firme d’autore recanti il marchio tricolore, quando mancano soltanto due turni alla fine della regular season. L’Acqua&Sapone Unigross si prende la vetta della classifica in coabitazione con la Luparense, battendo 4-3 l’IC Futsal in un match con una forte impronta azzurra, mentre l’Italservice Pesaro si assicura la disputa dei playoff battendo 3-0 il Feldi Eboli con tre gol “italiani”. Splendido anche il botta e risposta tra due perni della Nazionale nel pareggio tra Real Rieti e Lollo Caffè Napoli. Di seguito, i migliori italiani della 24^ giornata della Serie A 2017-2018 di calcio a 5:

Fabricio Calderolli: apre le marcature con un gol da attaccante di razza e le chiude con la consueta firma d’autore, mettendo a referto la rete del definitivo 4-3 a soli 27” dalla fine del match con l’IC Futsal. L’oriundo è davvero scatenato in questo finale di stagione e potrebbe rivelarsi un’arma importante per le ambizioni scudetto dell’Acqua&Sapone.

Mauro Castagna: la sua doppietta strepitosa mette in imbarazzo l’Acqua&Sapone, costretta agli straordinari per avere la meglio dell’IC Futsal, capace di tener testa in trasferta ad un’autentica corazzata grazie alle giocate del suo bomber, futuro punto di riferimento della Nazionale italiana.

Guilherme Stringari: blinda la qualificazione ai playoff dell’Italservice Pesaro con due reti sensazionali, mostrando di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei punti fermi del ricambio generazionale azzurro.

Sergio Romano: l’esperto calciatore del Real Rieti continua a fare la differenza con il suo carisma ed è uno dei leader di un gruppo che sta volando e che punta ad una postseason da protagonista. C’è il suo marchio indelebile anche nel pareggio interno contro il Lollo Caffè Napoli.

Massimo De Luca: trova il gol del pari a pochi minuti dalla fine del match contro il Real Rieti, tenendo al sicuro la quarta piazza del Lollo Caffè Napoli in una sfida ad alta quota contraddistinta da due marcature tutte italiane.













Foto: Facebook Fabricio Calderolli