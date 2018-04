Calcio a 5, Coppa della Divisione 2018: la Luparense batte l’Acqua&Sapone e passa il turno! Anche Kaos Reggio Emilia e Maritime Augusta nella Final Four

La Luparense supera l’Acqua&Sapone Unigross espugnando Chieti nei quarti di finale della Coppa della Divisione 2017-2018 e lancia un segnale anche alle avversarie in campionato in vista dei playoff scudetto. I campioni d’Italia in carica si guadagnano l’accesso alla Final Four della competizione che per la prima volta apre le porte a tutte le categorie del calcio a 5 in un unico torneo.

A fare la differenza contro l’Acqua&Sapone è l’esperienza di un gruppo che, smanioso di riscattare la delusione per la finale persa in Coppa Italia proprio per mano degli abruzzesi, ha condotto la gara con autorità, portandosi in vantaggio con Tobe, resistendo al pareggio di Lima e piazzando il colpo del ko con Borja Blanco per poi reggere all’urto del 5vs4 dell’Acqua&Sapone nei minuti finali.

Nessun problema, invece, per il Kaos Reggio Emilia, che approfitta di una tripletta di Kakà per superare con un netto 8-0 la Virtus Aniene 3Z, reduce dalla promozione diretta nel girone E cadetto.

L’impresa più grande reca la firma del Maritime Augusta, l’unica squadra di Serie A2 in grado di accedere alla Final Four della Coppa della Divisione, regolando 2-0 l’IC Futsal con le reti di Crema e Lemine e dimostrando che la promozione nella massima serie, già aritmeticamente in cassaforte, non è stata frutto del caso.

Per completare il quadro delle semifinali bisognerà però attendere l’esito della sfida tra Italservice Pesaro e Real Rieti, due realtà importanti del campionato italiano, entrambe già qualificate ai playoff scudetto. Il quarto di finale che le vede protagoniste si giocherà venerdì 20 aprile e completerà il gruppo delle quattro squadre che si contenderanno la vittoria del torneo per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della neonata competizione.

COPPA DELLA DIVISIONE 2017-2018

Quarti di finale

Acqua&Sapone Unigross-Luparense 1-2

Maritime Augusta-IC Futsal 2-0

Virtus Aniene 3Z-Kaos Reggio Emilia 0-8

Italservice Pesaro-Real Rieti (venerdì 20 aprile)













Foto: Facebook Luparense