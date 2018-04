Boxe, UFFICIALE: Manny Pacquiao torna a combattere! Sfida a Lucas Matthysse, il Campione del Mondo dei welter

Ora è davvero ufficiale: Manny Pacquiao tornerà sul ring e sfiderà l’argentino Lucas Matthysse, attuale Campione del Mondo dei pesi welter per la sigla WBA. L’annuncio arriva direttamente dal promoter statunitense Oscar de la Hoya che su Twitter ha comunicato la firma sull’accordo: sabato 14 luglio i due pugili incroceranno i guantoni sul ring di Kuala Lumpur (Malesia).

Il filippino, a 39 anni suonati, tornerà così a combattere a un anno di distanza dall’ultimo match perso nel giugno 2017 contro l’australiano Jeff Horn. Pacquiao ha spiegato il motivo per cui la scelta è ricaduta su Matthysse: “Non è un combattente sporco, lo rispetto molto. Io voglio intrattenere gli appassionati di boxe“. Il protagonista del match del secolo, perso contro Floyd Mayweather, è già stato campione del mondo in otto categorie, vanta un record di 59 vittorie (38 per ko), sette sconfitte e due pareggi mentre il 35enne sudamericano detiene la cintura dal 27 gennaio (39 vittorie di cui 36 per ko, 4 sconfitte).