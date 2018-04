Biglietti Napoli-Chievo (8 aprile): come acquistare i tickets della 31ma giornata di Serie A

Domenica 8 aprile si giocherà Napoli-Chievo, match valido per la 31^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio San Paolo, i partenopei torneranno in campo dopo il dolorosissimo pareggio col Sassuolo che ha permesso alla Juventus di allungare in testa alla classifica: ora i ragazzi di Maurizio Sarri inseguono i bianconeri a quattro punti di distacco e non vogliono perdere ulteriormente terreno per continuare a sognare lo scudetto. Gli azzurri dovranno dunque cercare la vittoria contro i gialloblu che invece sono in piena lotta salvezza. Si preannuncia una partita complicata per Hamsik e compagni che partiranno comunque con tutti i favori del pronostico, desiderosi di tornare ai tre punti per sognare in grande.

Napoli-Chievo, partita della 31^ giornata di Serie A in programma domenica 8 aprile (ore 15.00), è uno di qui match imperdibile da vivere direttamente sugli spalti, dal vivo per tifare i propri beniamini e ammirare da vicino i grandi campioni in campo. Sono ancora a disposizione alcuni biglietti per entrare al San Paolo e assistere a Napoli-Chievo: gli ultimi tagliandi possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi e convenienti sulla piattaforma viagogo.it.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

(foto Gianfranco Carozza)