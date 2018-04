Basket, Serie A 2018: Alessandro Gentile fuori due settimane. Si complica la corsa ai playoff della Virtus Bologna

Sarà un finale di stagione piuttosto complicato per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno della sua stella, Alessandro Gentile. L’ala ha rimediato un infortunio nel corso della partita persa sabato sera contro Cantù, in cui tra l’altro, proprio una sua palla persa era costata l’ultimo possesso alla squadra bolognese. Il problema coinvolge la zona del gluteo ed è di natura muscolare: c’è un ematoma non ancora riassorbito che non ha consentito di poter quantificare il reale danno ma i primi esami parlano di una possibile lesione di primo grado. Tradotto in circa due settimane di stop.

L’infortunio di Gentile rischia di essere uno spartiacque importante nella stagione della Virtus Bologna. Le V nere sono reduci da due sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare la formazione di Alessandro Ramagli al settimo posto, in piena bagarre per accedere alla postseason. Nelle prossime due settimane Bologna affronterà Torino in trasferta e Varese in casa: due scontri diretti importantissimi, a cinque giornate dalla fine, in cui la Virtus dovrà fare a meno del suo uomo migliore. Gentile è infatti uno dei migliori realizzatori della Serie A con 17.4 punti di media, cui aggiunge 6.5 rimbalzi di media.

Un quadro negativo che potrebbe peggiorare nel caso in cui gli esami in programma nei prossimi giorni rivelassero un infortunio più serio del previsto. Un’eventualità che potrebbe anche portare la società ad intervenire sul mercato, dal momento che la Virtus ha ancora libero uno slot per un giocatore americano.

Per Gentile non si tratta del primo problema accusato in stagione: già durante la Coppa Italia riportò una lesione muscolare che lo costrinse a saltare gli impegni di febbraio con la Nazionale.













Credit: Ciamillo