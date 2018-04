Basket femminile, Serie A1: nei prossimi giorni le gare-2 del primo turno dei playoff

Già oggi prenderà il via la tornata delle gare-2 dei playoff della Serie A1 di basket femminile 2017-2018, per poi chiudersi mercoledì, magari con i primi verdetti definitivi riguardanti le quattro squadre che accederanno alle semifinali playoff.

Il primo match vedrà impegnate Fixi Piramis Torino e Umana Reyer Venezia. In gara-1 la formazione veneta si è imposta con un netto 47-57 e i pronostici non possono che andare nella stessa direzione anche in vista del ritorno. Le due squadre scenderanno in campo alle 19.30 di oggi e già al termine della partita potrebbe esserci una prima squadra qualificata alle semifinali.

Atteso, nella giornata di domenica, anche il Famila Wuber Schio, favorito per la conquista del titolo. Nel primo match, complice anche un buon accoppiamento con l’ottava classificata della stagione regolare, si è imposto con un comodo 73-53 sulla Pall. Femm. Broni 93. Un’altra sfida sulla carta impari, che salvo sorprese dovrebbe risolversi già con questa sfida.

Dopo il successo in trasferta, la Gesam Gas&Luce Lucca potrebbe porre fine in casa alla sua sfida con la Saces Mapei Givova Dike Napoli. Nonostante un piazzamento peggiore in classifica al termine della stagione regolare, ha dimostrato alla prima occasione utile di avere qualcosa in più nello scontro diretto e di potersi ancora giocare le proprie carte nel finale di stagione.

L’ultimo match del turno sarà in programma l’11 aprile, di mercoledì. Arrivato con i favori del pronostico, il Passalacqua Trasporti Ragusa può chiudere i conti con il Fila San Martino. Nel primo match ha fatto valere la superiorità mostrata in regular season e già questa potrebbe essere l’occasione per entrare tra le migliori 4 del campionato.

Prossimo Turno

Fixi Piramis Torino – Umana Reyer Venezia 06/04

Pall. Femm. Broni 93 – Famila Wuber Schio 08/04

Gesam Gas&Luce Lucca – Saces Mapei Givova Dike Napoli 08/04

Fila San Martino – Passalacqua Trasporti Ragusa 11/04















