Basket femminile, Serie A1 2018: domani al via i playoff, Schio favorita

Finalmente si comincia. A partire da domani prenderanno il via ai quarti di finale dei playoff del Campionati di Serie A1 2017-2018 di basket femminile: le otto squadre che hanno conquistato l’accesso a questa fase, si sfideranno per arrivare allo Scudetto. Ovviamente, le grandi favorite non dovrebbero avere problemi al primo turno. Il Famila Wuber Schio, che viene da una stagione regolare impressionante, se la vedrà con il Broni 93 in una sfida che sulla carta non dovrebbe avere storia. Discorso simile anche per l’Umana Reyer Venezia nel suo accoppiamento con la Fixi Piramis Torino. La differenza tra le due squadre è piuttosto marcata: proprio Schio e Venezia sono le due formazioni più accreditate per arrivare in finale, anche se per quanto visto in stagione le sclendesi sembrano avere qualcosa in più.

Equilibrati, invece, gli altri due quarti. Terzo il stagione regolare, il Passalacqua Trasporti Ragusa affronterà il Fila San Martino, che rispetto alle scorse stagioni ha fatto fatica. Il pronostico pende dalla parte delle siciliane, ma entrambe hanno possibilità di passare il turno. Stessa situazione anche nell’ultima sfida, probabilmente la più equilibrata: Saces Mapei Givova Dike Napoli e Gesam Gas&Luce Lucca saranno protagoniste del quarto ed ultimo scontro diretto.

I match si disputeranno con la formula del ‘due su tre’.

Il tabellone dei playoff della Serie A1

(1) Famila Wuber Schio – (8) Pall. Femm. Broni 93

(4) Saces Mapei Givova Dike Napoli – (5) Gesam Gas&Luce Lucca

(2) Umana Reyer Venezia – (7) Fixi Piramis Torino

(3) Passalacqua Trasporti Ragusa – (6) Fila San Martino

Il programma dei quarti di finale

Martedì 3 aprile

ore 19.30 Umana Reyer Venezia – Fixi Piramis Torino, gara-1

Mercoledì 4 aprile

ore 20.30 Famila Wuber Schio – Pall. Femm. Broni 93, gara-1

ore 20.30 Saces Mapei Givova Dike Napoli – Gesam Gas&Luce Lucca, gara-1

Giovedì 5 aprile

ore 20.30 Passalacqua Trasporti Ragusa – Fila San Martino

Venerdì 6 aprile

ore 20.30 Fixi Piramis Torino – Umana Reyer Venezia, gara-2

Domenica 8 aprile

ore 18.00 Pall. Femm. Broni 93 – Famila Wuber Schio, gara-2

ore 18.00 Gesam Gas&Luce Lucca – Saces Mapei Givova Dike Napoli, gara-2

Mercoledì 11 aprile

ore 19.00 Fila San Martino – Passalacqua Trasporti Ragusa, gara-2

Venerdì 13 aprile

ore 20.30 Famila Wuber Schio – Pall. Femm. Broni 93, ev. gara-3

ore 20.30 Saces Mapei Givova Dike Napoli – Gesam Gas&Luce Lucca, ev. gara-3

Sabato 14 aprile

ore 18.30 Umana Reyer Venezia – Fixi Piramis Torino, ev. gara-3

ore 20.30 Passalacqua Trasporti Ragusa – Fila San Martino, ev. gara-3













