Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: l’Italia batte un colpo a Mosca. Fossali, Gontero e Moroni al top

L’Italia ha dato dei segnali di vita importanti a Mosca dove nel weekend si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva. Nella capitale russa sono andate in scena le gare di boulder (secondo appuntamento stagionale) e di speed (esordio) con dei risultati interessanti ottenuti da parte degli azzurri: il lavoro a lungo gittata impostato dal DT Pietro Pozza sta dando delle soddisfazioni, si sta lavorando con l’obiettivo di avere un gruppo di atleti competitivi nella combinata (format che assegnerà il titolo olimpico a Tokyo 2020) ma anche nelle singole specialità riusciamo a toglierci delle soddisfazioni importanti.

Nel boulder abbiamo sempre fatto fatica ma Gabriele Moroni ha confermato di potere dire la sua in determinati contesti e il suo sesto posto è assolutamente rilevante. Il 31enne di Galliate è riuscito a chiudere il terzo blocco al primo tentativo e la finale è stata di assoluto spessore, manca ancora qualcosina per poter competere con big come Narasaki, Kruder e Vezonik ma il novarese può togliersi delle soddisfazioni nel prossimo futuro e deve ammiccare con più convinzione alla combinata. Ludovico Fossali e Leonardo Gontero, invece, si sono confermati una garanzia nello speed: dopo essere già saliti sul podio in passato il 20enne modenese e il 24enne torinese hanno chiuso in sesta e ottava posizione, puntando dritti verso i prossimi appuntamenti. Alipourshena e compagnia sono ancora più forti ma non così distanti.