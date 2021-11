A 37 anni Niki Terpstra si appresta a vivere una nuova stagione nel ciclismo professionistico e condividerà la maglia della Total Direct Energie con Peter Sagan, tre volte campione del mondo e che nel 2022 si cimenterà in una nuova avventura nel team francese.

L’olandese sta ancora pagando le conseguenze di un brutto incidente patito nel giugno 2020, un episodio che lo condizionerà anche nella prossima stagione. “Quella caduta ha avuto un impatto enorme – ha ammesso Terpstra – A volte al mondo esterno potrebbe sembrare come se fosse solo un incidente. Non lo era. Ho avuto brutte cadute prima, ma non erano l’ombra di quella. Sono tornato in sella rapidamente, ma non sono tornato rapidamente al mio livello“.

Dopo il successo al Giro delle Fiandre del 2018, Niki non è più riuscito ad alzare le braccia al cielo, ridimensionando i propri obiettivi e mettendosi a disposizione della squadra. “Sto invecchiando, è più difficile arrivare al livello più alto. Non sarò mai più così bravo da poter vincere il Giro delle Fiandre. Ma penso di poter essere ancora un corridore sopra la media, se solo posso correre e allenarmi per un po’. Tanto allenamento e tante gare, poi comincerò a dare i suoi frutti”.

Foto: Pier Colombo