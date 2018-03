Walk of Fame del Coni: assegnate cinque nuove stelle. Spazio a Papi, Rosolino, Maldini, Beccali e Baldini

La Walk of Fame del Coni si è arricchita di cinque stelle. Oggi sono infatti state scoperte le mattonelle dedicate a Luigi Beccali (atletica leggera), Ercole Baldini (ciclismo), Paolo Maldini (calcio), Samuele Papi (volley), Massimiliano Rosolino (nuoto): ora sono 117 le stelle presenti lungo la gloriosa strada del Parco del Foro Italico a Roma.

Ad aprire la cerimonia Giovanni Malagò, Presidente del Coni, insieme ad Alfio Giomi, Presidente FIDAL, che hanno ricordato la memoria di Beccali, oro a Los Angeles 1932. Spazio poi all’esaltazione per Baldini, oro a Melbourne 1956. Lunghi applausi per Paolo Maldini, vincitore di 7 scudetti e 5 Champions League. A chiudere le lastre dedicate al monumento Samuele Papi (4 medaglie olimpiche, record per un pallavolista) e per Massimiliano Rosolino (un oro, un argento e due bronzi alle Olimpiadi).