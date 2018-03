Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: calendario, tabellone, programma orari e tv. Perugia-Trento e Civitanova-Modena

Perugia-Trento e Civitanova-Modena sono le semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Le prime quattro della regular season hanno passato il turno e ora si daranno battaglia nella corsa verso il tricolore. I Block Devils partiranno con i favori del pronostico contro i dolomitici nel remake della finale dello scorso anno, big match tra i Campioni d’Italia e i canarini. Si giocherà al meglio delle cinque partite.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, tutte le date e gli orari delle semifinali dei Playoff Scudetto 2018 di volley maschile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (una per turno, l’altra in diretta streaming su Lega Volley Channel).

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI:

[1] Sir Safety Conad Perugia vs [4] Diatec Trentino

[2] Cucine Lube Civitanova vs [3] Azimut Modena

GARA1:

MERCOLEDÌ 28 MARZO:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Modena

GIOVEDÌ 29 MARZO:

20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Diatec Tretino

GARA2:

DOMENICA 1° APRILE:

18.00 Diatec Trentino vs Sir Safety Conad Perugia

18.00 Azimut Modena vs Cucine Lube Civitanova

GARA3:

DOMENICA 8 APRILE:

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Diatec Trentino

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Modena

EVENTUALE GARA4:

DOMENICA 15 APRILE:

18.00 Diatec Trentino vs Sir Safety Conad Perugia

18.00 Azimut Modena vs Cucine Lube Civitanova

EVENTUALE GARA5:

MERCOLEDÌ 18 APRILE:

20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Diatec Trentino

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Modena













(foto Roberto Muliere)