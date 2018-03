Volley, Playoff Scudetto – Trento vola in semifinale, travolta Verona! Decidono Lanza e Kovacevic

Trento strapazza Verona con un roboante 3-0 (25-20; 25-22; 25-15) nella bella dei quarti di finale e vola in semifinale dei playoff scudetto di volley maschile. Di fronte al proprio pubblico, ancora polemico con Lega e Rai per questa insolita collocazione in calendario, i dolomitici hanno dominato l’incontro in appena 81 minuti e continuano così il loro sogno tricolore. I ragazzi di coach Lorenzetti ora se la dovranno vedere con la vincente di Perugia-Ravenna (domani si gioca la bella).

La Diatec, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League, ha controllato la situazione facendo leva su un grande servizio (10 aces) e su un ottimo muro (7) che hanno spento la verve degli scaligeri, ora costretti ai playoff per il quinto posto. Determinanti le prestazioni di capitan Filippo Lanza (15 punti, 3 aces) e del mancino Uros Kovacevic (18, 4 aces), martelli affiancati dall’opposto Luca Vettori (8). Con la regia di Simone Giannelli, i centrali Eder e Kozamernik e il libero De Pandis, Trento ha di nuovo l’occasione di lottare per lo scudetto dopo aver perso la finale lo scorso anno. A Verona sono mancati Stern e Jeaschke (6 punti a testa), non è bastato Stephen Maar (15).













(foto Valerio Origo)