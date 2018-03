Volley femminile, Serie A1 – Busto Arsizio stende Casalmaggiore: le ragazze in rosa fuori dai playoff! Diouf e compagne quarte

Busto Arsizio ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (22-25; 25-14; 25-15; 25-18) nel posticipo della 21^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Farfalle tornano al quarto posto in classifica, le ragazze in rosa sono invece matematicamente fuori dai playoff (Firenze festeggia l’ottavo posto): uno smacco incredibile per una squadra che non più tardi di due stagioni fa si laureava Campionessa d’Europa dopo aver vinto anche lo scudetto l’anno precedente.

A decidere l’incontro sono state le solite Valentina Diouf (21 punti) e Michelle Bartsch (18, 4 aces), doppia cifra anche per Alessia Gennari (12). Alle casalasche, crollate dopo aver vinto il primo set, non sono bastate le 19 marcature di Brayeling Martinez: la stagione si concluderà mestamente sabato sera quando andrà in scena l’ultima giornata di campionato.

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Conegliano 50 21 17 2. Scandicci 48 21 17 3. Novara 48 21 16 4. Busto Arsizio 38 21 12 5. Monza 35 21 12 6. Modena 31 21 11 7. Pesaro 29 21 9 8. Firenze 26 21 8 9. Casalmaggiore 22 21 6 10. Bergamo 18 21 7 11. Filottrano 17 21 6 12. Legnano 15 21 5















(foto Roberto Muliere)