Volley femminile, Cuneo vince il derby con Chieri: 5° posto in Serie A1. Busto Arsizio regola Trento

La dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile si è conclusa con due partite. Chieri ha sconfitto Cuneo per 3-1 (25-18; 25-19; 17-25; 26-24) e ha puntellato il quinto posto in classifica generale, mentre Cuneo è incappata nella terza sconfitta consecutiva e resta in undicesima posizione, matematicamente fuori dalla Coppa Italia. Sugli scudi la bomber Kaja Grobelna, che ha marcato 24 punti (2 ace) ed è stata ben spalleggiata da Avery Skinner (13 punti) e Madison Kingdon Rishel (11). Alle ospiti non sono bastate Lena Stigrot (18 punti) e Terry Ruth Enweonwu (13).

Busto Arsizio ha sofferto soltanto nel primo set, riuscendo poi a scatenarsi contro Trento e a vincere con un secco 3-0 (25-23; 25-14; 25-19). Le Farfalle hanno infilato il secondo successo di fila e hanno agganciato Firenze al nono posto, mentre le dolomitiche restano in ultima piazza a sei lunghezze di distacco da Bergamo. Le migliori in campo sono state Martina Bracchi (15 punti), Giuditta Lualdi (10) e Benedetta Maria Sartori (9). Dall’altra parte della rete soltanto Carly Dehoog ha raggiunto la doppia cifra (12).

