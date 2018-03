Volley femminile, Serie A1 2018: clamoroso ribaltone! Novara primo, Filottrano retrocesso

Ultima giornata di regular season sconvolgente per il campionato femminile di A1 di volley: con i giochi ancora aperti in chiave prima piazza, si sono ribaltati gli equilibri, con la Igor Volley Novara che è riuscita ad agguantare il primato ed un posto alla prossima Champions League. “Fino a oggi abbiamo compiuto un cammino assolutamente di altissimo livello, oltre ai trofei anche il rendimento in campionato ci ha portate a superare quota 50 che è significativo. Contro Legnano ho ricevuto risposte importanti da tutte le atlete, anche da chi magari di solito è meno coinvolto. Ora arriva il gran finale, lavoriamo per farci trovare pronte” le parole di coach Barbolini a fine gara. Battuta per 3-0 Legnano.

Igor Volley Novara – Sab Volley Legnano 3-0 (25-20, 25-16, 25-21)

Igor Volley Novara: Vasilantonaki 6, Camera 2, Plak 9, Gibbemeyer 2, Enright 4, Skorupa ne, Bonifacio 2, Chirichella 7, Sansonna (L), Piccinini 5, Zannoni, Egonu 24. All. Barbolini.

Sab Volley Legnano: Degradi, Bartesaghi 8, Lussana (L), Pencova 8, Cumino, Ogoms 7, Martinelli, Coneo 12, Caracuta 1, Barcellini 2. All. Buonavita.

MVP Probiotical/BifiSport: Letizia Camera

Premio Zanzara Artekasa: Anthi Vasilantonaki

A favorire la rimonta delle piemontesi sono stati i risultati contemporanei di Conegliano e Scandicci. Le Pantere sono state battute per 3-1 in quel di Pesaro (chiudendo addirittura al terzo posto), mentre le venete hanno sì vinto, ma con un 3-2 contro Busto Arsizio che non è riuscito a ribaltare gli equilibri (sono però seconde).

In chiave retrocessione, invece, non è bastata la vittoria per 3-2 su Firenze a Filottrano: Bergamo perde, ma porta a casa un punto e dunque resta nella massima serie.

Classifica

Igor Gorgonzola Novara 51

Savino Del Bene Scandicci 50

Imoco Volley Conegliano 50

Unet E-Work Busto Arsizio 39

Saugella Team Monza 37

Liu Jo Nordmeccanica Modena 33

Mycicero Volley Pesaro 32

Il Bisonte Firenze 27

Pomì Casalmaggiore 23

Foppapedretti Bergamo 19

Lardini Filottrano 19

Sab Volley Legnano 11

