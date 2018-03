Volley femminile, Serie A1 2018 – 21^ giornata: Scandicci espugna Bergamo, seconda a un punto da Conegliano!

Scandicci ha sconfitto Bergamo per 3-1 (25-22; 23-25; 25-19; 25-17) nell’anticipo della 21^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Le toscane salgono momentaneamente al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla capolista Conegliano e con due lunghezze di margine su Novara: domani le Campionesse d’Italia e le Pantere si affronteranno in uno scontro diretto decisivo per le sorti della regular season.

Bergamo, invece, è sempre più a rischio retrocessione: il match di domani tra Filottrano e Legnano sarà decisivo per le sorti delle orobiche a cui non sono bastate Roslandy Acosta (16 punti) e Miriam Sylla (14). A decidere la partita è stata una fenomenale Isabella Haak da 33 punti (56% in attacco, 3 muri): l’opposto svedese, affiancata da Bethania De La Cruz (17) e Lucia Bosetti (14) è stata come sempre determinante e si conferma la miglior marcatrice del campionato.

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Conegliano 49 20 17 2. Scandicci 48 21 17 3. Novara 46 20 15 4. Busto Arsizio 35 20 11 5. Monza 33 20 11 6. Modena 30 20 11 7. Pesaro 29 20 9 8. Firenze 23 20 7 9. Casalmaggiore 22 20 6 10. Bergamo 18 21 7 11. Legnano 15 20 5 12. Filottrano 14 20 5