Volley femminile, Playoff Scudetto – Scattano i quarti di finale: Novara favorita, Scandicci per il colpo, Conegliano rischia

Nel weekend inizieranno i playoff scudetto di volley femminile. Si parte con la gara1 dei quarti di finale, le prime quattro della classe giocheranno in casa e cercheranno di mettere subito in chiaro le cose.

Novara incomincerà la difesa del titolo contro Firenze. Le Campionesse d’Italia, dopo aver vinto la regular season in maniera rocambolesca, sfideranno le toscane in un incontro che sembra senza storia: Paola Egonu e compagne dovrebbero avere la meglio su Il Bisonte che si affiderà a Indre Sorokaite e Valentina Tirozzi per arginare la potenza dell’opposto azzurro, la solidità di Celeste Plak e l’esperienza di Francesca Piccinini.

Scandicci vuole sorprendere in questi playoff e sogna un incredibile scudetto, presa per mano dall’opposto Haak e dalla garanzia Lucia Bosetti. Il primo impegno delle toscane non sarà però dei più agevoli: la rivelazione Pesaro vuole continuare a stupire, con la regia di Carlotta Cambi e le bordate di Van Hecke proverà a fare saltare il banco.

Conegliano è invece in grande difficoltà, ha perso il primo posto in classifica generale, è stata sconfitta dalla diretta rivale Novara per tre volte nelle ultime settimane e la sfida con l’altalenante Modena va presa con le pinze. Le emiliane hanno perso l’infortunata Caterina Bosetti ma con Katarina Barun possono provare a sorprendere le Pantere guidate da Bricio, Fabris e Hill.

Regna l’equilibrio nel derby lombardo tra Busto Arsizio e Monza. Le Farfalle di Valentina Diouf vogliono tornare in semifinale ma le brianzole hanno stupito tutti grazie alla sempreverde Serena Ortolani e sperano in un clamoroso colpaccio al PalaYamamay: può succedere di tutto tra le quarta e la quinta della classifica generale.

SABATO 17 MARZO:

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Il Bisonte Firenze

DOMENICA 18 MARZO:

17.00 Unet E-Work Busto Arsizio vs Saugella Team Monza

17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Mycicero Volley Pesaro

17.00 Imoco Volley Conegliano vs Liu Jo Nordmeccanica Modena













(foto Ettore Griffoni)