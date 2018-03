Calcio femminile, 16° turno Serie A 2017-2018: la Juventus ospita il Pink Bari, il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman

Domani si torna sui rettangoli di gioco del campionato di calcio femminile di Serie A. 16° turno, 5° del girone di ritorno, per le ragazze nostrane che si confronteranno per regalare spettacolo agli appassionati.

La capolista Juventus va a caccia del 16° successo consecutivo nel torneo nazionale affrontando a Vinovo il Pink Bari. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia: la prima della classe contro la nona della graduatoria. Tuttavia, le pugliesi hanno già dimostrato, nelle giornate precedenti, di poter stupire ed essere un ostacolo non facile da superare. Le bianconere non potranno permettersi distrazioni di sorta per portarsi a casa altri tre punti e continuare la propria cavalcata senza macchia.

Cercherà di tenere il passo della Vecchia Signora il Brescia (secondo a -3 dalla vetta) che andrà sul campo del Ravenna Woman per centrare il bersaglio grosso. Mister Piovani dovrà fare i conti con l’infermeria piena: Bergamaschi, Di Criscio, Marchitelli e Daleszczyk non saranno disponibili. Il tecnico delle Leonesse, però, non vuole fasciarsi la testa prima di essersela rotta: “Pretendo che ci sia massima concentrazione da parte di tutta la squadra, come avvenuto esattamente una settimana fa contro la Fiorentina in casa. Il Ravenna proverà in tutti i modi a fare risultato per ottenere preziosi punti salvezza, ma noi dobbiamo pensare solo al nostro gioco. Il terreno di San Zaccaria sarà forse un po’ falcidiato dalle precipitazioni ma abbiamo dimostrato di saper mettere via il fioretto e combattere di spada quando serve. L’assenza di giocatrici importanti non deve assolutamente farci calare l’attenzione, anzi, voglio tutte le Leonesse sul pezzo”, ha dichiarato l’allenatore biancoblu alla vigilia del confronto (fonte: sito brescia calcio femminile).

Match decisamente interessante, ad Udine, tra Tavagnacco e Fiorentina. Le friulane e le viola si contenderanno il terzo posto della graduatoria, occupato attualmente dalle gialloblu con 3 punti di vantaggio sulle gigliate (in quinta piazza). L’allenatore del Tavagnacco, Marco Rossi, costretto a fare a meno di Lana Clelland e Elisa Polli, vuol comunque affrontare l’incontro con determinazione: “Sarà certamente una partita difficile perché la Fiorentina ha individualità importanti come Guagni, Bonetti, Mauro, Caccamo, Bartoli, con molte giocatrici nel giro della Nazionale. Da parte nostra sappiamo che dovremo mettere in campo impegno e determinazione, senza commettere errori e restando concentrate per tutto l’arco della partita”. Dal canto suo la formazione della coppia Fattori/Cincotta, reduce dal ko con il Brescia, punta a far propria la partita e risalire la china, forte di un tasso tecnico, complessivamente, superiore alle padrone di casa. La gara, con inizio alle ore 14.30, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Intenzionata a dar seguito ai risultati utili l’Atalanta Mozzanica (quarta in classifica a -2 dal Tavagnacco). Il prossimo avversario sarà l’Agsm Verona che le ragazze di Elio Garavaglia affronteranno due volte in quattro giorni, tenendo conto anche del turno infrasettimanale di Coppa Italia (mercoledì 21 marzo alle 19.00 all’Agsm Stadium di Verona). I dubbi principali per il tecnico meneghino riguardano l’attacco dove, a fianco di Valeria Pirone, potrebbero avvicendarsi Monterubbiano e Mendes, oppure essere proposte in campo entrambe nel tridente offensivo. Le scaligere sono invece reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus e sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa della graduatoria. Attualmente la compagine allenata da Renato Longega occupa l’ottavo posto. Il match sarà trasmesso in diretta streaming in alta qualità sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito calciofemminile.lnd.it

A completare il quadro di questo 16° turno le sfide in chiave salvezza tra Res Roma-Empoli e Chievo Verona-Sassuolo con giallorosse e clivensi favorite.

GIORNATA 16 – SERIE A – 17-03-2018

DATA PARTITA 17/03/2018 ATALANTA – VERONA 17/03/2018 CHIEVO VERONA – SASSUOLO 17/03/2018 JUVENTUS – PINK BARI 17/03/2018 RAVENNA WOMAN – BRESCIA 17/03/2018 RES ROMA – EMPOLI 17/03/2018 TAVAGNACCO – FIORENTINA

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 45 15 15 0 0 45 3 +42 2. 42 15 14 0 1 46 13 +33 3. 28 15 9 1 5 32 21 +11 4. 26 15 8 2 5 24 21 +3 5. 25 15 7 4 4 25 14 +11 6. 22 15 7 1 7 19 26 -7 7. 15 15 5 0 10 14 21 -7 8. 15 15 4 3 8 17 27 -10 9. 13 15 4 1 10 13 35 -22 10. 11 15 2 5 8 17 29 -18 11. 10 15 3 1 11 12 27 -15 12. 8 15 2 2 11 9 36 -27













