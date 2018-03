Volley femminile, Playoff Scudetto – Quarti di finale: Scandicci a Pesaro per volare in semifinale

Questa sera (ore 20.30) Pesaro e Scandicci si sfideranno nella gara2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. Le toscane, dopo la netta vittoria dell’andata, hanno la ghiotta occasione per chiudere i conti e volare in semifinale. Le ragazze di coach Carlo Parisi, seconde in regular season, sono le grandi favorite della vigilia e puntano a entrare tra le magnifiche quattro per la prima volta noella loro storia ma non sarà facile espugnare la Adriatic Arena.

Le bordate dell’opposto Haak, i muri di Adenizia, la solidità di Lucia Bosetti e le fiondate di De La Cruz sono i punti di forza della Savino Del Bene che, guidati da Enrica Merlo, vuole placare le velleità di Nizetich e compagne. Domani le altre tre partite: Firenze-Novara, Modena-Conegliano, Monza-Busto Arsizio.