Volley femminile, Champions League 2018 – Novara e Conegliano sfidano Galatasaray e Kazan, match da brividi ai quarti di finale

Novara e Conegliano sono pronte per disputare l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley femminile. Le due formazioni saranno impegnate oggi in due sfide durissime contro due autentiche corazzate, due incontri molto complicati e decisivi per sperare di approdare alla Final Four di Bucarest.

Le Campionesse d’Italia voleranno a Istanbul per affrontare il Galatasaray (ore 17.00), formazione turca che coach Massimo Barbolini ha allenatore dal 2012 al 2015 prima del trionfo continentale alla guida di Casalmaggiore e dell’approdo in Piemonte. La Igor ha tutte le carte in regola per piazzare il colpaccio contro le giallorosse che sono reduci dal ko in semifinale scudetto contro il VakifBank di Guidetti. Fa paura soprattutto il fenomeno Kosheleva di banda, ma non vanno sottovalutate nemmeno l’opposto Demir e la centrale Ruseva. Di sicuro con le bordate di Paola Egonu, i muri di Cristina Chirichella, l’esperienza di Francesca Piccinini e la solidità di Celeste Plak ci sono tutti i presupposti per fare la differenza anche in vista della sfida di ritorno in programma tra due settimane in casa.

Ben più complesso il compito di Conegliano che giocherà al PalaVerde contro la Dinamo Kazan (ore 20.30), primo atto della doppia sfida che prevede poi la durissima trasferta in Russia. Le Pantere devono assolutamente ottenere un buon risultato di fronte al proprio pubblico per poi cercare di difendersi in trasferta. Il successo contro Modena nei playoff ha rasserenato una squadra che era stata travolta nelle ultime settimane da Novara tra Champions League, Coppa Italia e campionato. Le ragazze di coach Santarelli ora vogliono fare la differenza e si affideranno alle attaccanti Samantha Fabris, Samanta Bricio e Kimberly Hill per tenere testa alla corazzata guidata dai martelli Mammadova e Voronkova, dalla centrale Korleva-Zariazkho e dalla regia di Startseva, per fortuna mancherà l’oppostone Vasileva fuori per problemi alla spalla.













(foto Pier Colombo)