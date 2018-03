Volley femminile, Champions League 2018: Galatasaray-Novara, andata quarti di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 21 marzo si gioca Galatasaray Istanbul-Novara, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia saranno impegnate nella tana dello squadrone turco con l’obiettivo di mettere un’importante ipoteca sulla qualificazione alla Final Four di Bucarest. Le piemontesi hanno tutte le carte in regola per fare la differenza contro Kosheleva e compagne: una formazione che può annoverare calibri come Paola Egonu, Celeste Plak, Cristina Chirichella, Francesca Piccinini non deve temere nessuno.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Galatasaray Istanbul-Novara, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv. Gli orari sono italiani (in Turchia sono avanti due ore rispetto a noi).

MERCOLEDI’ 21 MARZO:

17.00 Galatasaray Istanbul vs Igor Gorgonzola Novara













(foto Ettore Griffoni)