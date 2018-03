Volley femminile, Champions League 2018: Conegliano-Dinamo Kazan, andata quarti di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 21 marzo si giocherà Conegliano-Dinamo Kazan, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley femminile. Le Pantere vanno a caccia di un’autentica impresa contro la corazzata russa: ci sarà bisogno di tutto il sostegno del PalaVerde per sconfiggere lo squadrone di Mammadova, Voronkova, Startseva e Koroleva. Serviranno le migliori giocate di Bricio, Hill e Fabris per cercare di ottenere la vittoria e affrontare con più ottimismo la trasferta in Russia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Conegliano-Dinamo Kazan, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley femminile. La partita sarò trasmessa in diretta tv su Sky Sport Plus (canale 205 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv.

MERCOLEDI’ 21 MARZO:

20.30 Imoco Volley Conegliano vs Dinamo Kazan













(foto Ettore Griffoni)