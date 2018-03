Volley femminile, Calendario Playoff Scudetto – Tabellone, date, programma orari e tv: il cammino verso la Finale tricolore

Le migliori otto squadre della Serie A1 si daranno battaglia nei playoff scudetto. In palio il tricolore del massimo campionato italiano di volley femminile.

Novara inizierà la difesa del titolo contro Firenze, Conegliano se la dovrà vedere con Modena, Scandicci proverà a sorprendere incominciando la propria avventura con Pesaro, derby lombardo tra Busto Arsizio e Monza.

Di seguito tutto il tabellone dei playoff scudetto di volley femminile, il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari. Tutte le partite della finale saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, un match per turno sarà sempre in chiaro sui canali Rai mentre gli altri saranno in diretta streaming su Lega Volley Channel.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO:

QUARTI DI FINALE:

[1] Novara vs [8] Firenze

[4] Busto Arsizio vs [5] Monza

[2] Scandicci vs [7] Pesaro

[3] Conegliano vs [6] Modena

SEMIFINALI:

Novara/Firenze vs Busto Arsizio/Monza

Scandicci/Pesaro vs Conegliano/Modena

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE:

QUARTI DI FINALE:

Gara1 – Sabato 17 marzo (ore 20.30) e domenica 18 marzo (ore 17.00)

Gara2 – Sabato 24 marzo (ore 20.30) e domenica 25 marzo (ore 17.00)

Eventuale Gara 3 – Mercoledì 28 marzo, ore 20.30

SEMIFINALI:

Gara1 – Sabato 31 marzo (ore 18.00) e lunedì 2 aprile (ore 17.00)

Gara2 – Sabato 7 aprile (ore 20.30) e domenica 8 aprile (ore 17.00)

Gara3 – Martedì 10 aprile (ore 20.30) e mercoledì 11 aprile (ore 20.30)

Eventuale Gara4 – Venerdì 13 aprile (ore 20.30) e sabato 14 aprile (ore 20.30)

Eventuale Gara5 – Mercoledì 18 aprile (ore 20.30)

FINALE:

Gara1 – Sabato 21 aprile, ore 20.30

Gara2 – Mercoledì 25 aprile, ore 17.00

Gara3 – Domenica 29 aprile, ore 18.00

Eventuale Gara4 – Mercoledì 2 maggio, ore 20.30

Eventuale Gara5 – Giovedì 10 maggio, ore 20.30













(foto Ettore Griffoni)